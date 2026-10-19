В Белгородской области в результате ударов БПЛА есть погибший и пострадавшая

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате атак БПЛА погиб мужчина и была ранена женщина, сообщил региональный оперштаб.

"В селе Бехлевка Белгородского округа вчера днем БПЛА атаковал автомобиль. От полученных травм мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

В поселке Красная Яруга Краснояружского округа в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом женщина получила акубаротравму. Лечиться она будет амбулаторно. У атакованного дома повреждено остекление многоквартирного дома. В этом же поселке из-за удара БПЛА поврежден частный дом.

В селе Дмитриевка Шебекинского округа из-за взрыва FPV-дрона повреждены три легковых автомобиля и три частных дома. В селе Казинка Валуйского округа FPV-дрон ударил по частному дому и повредил его крышу.