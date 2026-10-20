Белгородский губернатор сообщил о 102 атаках на область за сутки

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 102 атаках на регион за прошедшие сутки, есть пострадавшие.

Ударам подверглись Белгород и 11 округов. За сутки было десять обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также два сброса взрывных устройств с БПЛА.

За сутки над регионом сбито и подавлено 84 беспилотника.

В результате атак в Краснояружском и Шебекинском округах пострадали пять человек. Один из них находится на стационарном лечении. Кроме того, Шуваев сообщил о гибели мужчины в Белгородском округе 18 октября.