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В Ялте выпало больше 200 мм осадков

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В Ялте прошел ливень, вода на одном участке зашла в частный сектор, на другом участке разрушена подпорная стена, сообщили в ГУ МЧС по Крыму.

"Основная работа сосредоточена на двух участках: 1-й участок - на улице Родниковая, где вода зашла в частный сектор и движется вдоль огородов. 2-й участок - на улице Токмаковых, где разрушена подпорная стена. Проводится установка временных дамб для отвода воды от жилых домов", - говорится в сообщении.

В частном секторе спасатели выставили пост и определили отходной путь, чтобы люди при необходимости могли пройти. К работам привлекли 88 человек и 17 единиц техники.

По данным МЧС, в Ялте выпало более 200 мм осадков. В Крыму 17-19 октября действует штормовое предупреждение из-за сильного дождя и ветра.

Крым МЧС Ялта
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