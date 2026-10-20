Полугодовая норма осадков выпала в горах Ялты

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Полугодовая норма осадков выпала в горах Ялты, в муниципалитете ожидается половодье, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Крыму во вторник.

"За минувшие трое суток в районе горы Ай-Петри выпало шесть месячных норм осадков. В течение текущих суток ожидается половодье в реках муниципального образования Ялта", - говорится в сообщении.

В районе Южнобережного шоссе, в троллейбусном парке в Ялте в русле реки Гува ведутся аварийно-восстановительные работы, движение транспорта перекрыто. Спасатели вместе с сотрудниками администрации ведут укрепление береговой линии реки Дерекойка мешками с песком, русло реки и территорию троллейбусного парка расчищают от наносного грунта и камней.

Также зафиксировано подтопление в ялтинском крокодиляриуме, собственник сам откачивает воду, животным ничего не угрожает. Выше по течению реки Гува из бетонных плит возводят дамбы. К ликвидации последствий привлекли более 200 человек и свыше 35 единиц техники.

В регионе с 17 октября действует штормовое предупреждение. В Ялте выпало более 500 мм осадков. Введен режим ЧС муниципального характера.