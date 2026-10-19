Продажи организованных туров по России упали на 10-15% из-за роста популярности квартир

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Туроператоры фиксируют снижение объемов продаж организованных туров по России на 10-15% в связи с переориентацией туристов с гостиниц на аренду квартир и апартаментов для путешествий, сообщил btb-изданию RTN член правления Российского союза туриндустрии, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Общерыночный тренд в этом году - снижение числа поездок, и осенью настроение туристов не изменилось. При этом важно разделять общее падение рынка и динамику туроператорских продаж: у туроператоров снижение заметно глубже. На фоне переориентации туристов на аренду квартир объемы продаж у туроператоров снижаются на 10-15% в годовом выражении, тогда как общее сокращение рынка составляет порядка 3-4%", - рассказал он.

По словам Ромашкина, размещение в частном секторе стало популярно из-за низкой цены: в некоторых регионах этот сегмент может быть вдвое дешевле отелей.

"При этом туроператоры никогда не были сильны в сегменте частного размещения, это зона ответственности онлайн-платформ и сервисов бронирования. Пока около 99% нашего ассортимента составляют гостиницы, и спрос, уходящий в частное жилье, проходит мимо туроператоров", - пояснил он.

Как отметил эксперт, в целом стоимость путешествия по России за год практически не изменилась. По итогам года Ромашкин ожидает нулевой прирост или плюс 1% к средней стоимости по сравнению с прошлым годом.

Также российские туристы не стараются сократить количество дней пребывания на отдыхе в целях экономии: для достижения этой цели путешественникам проще отказаться от поездки.