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В Омской области суд взыскал с райадминистрации компенсацию ущерба от лесных пожаров

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Москаленский районный суд Омской области взыскал с администрации района и компании более 180 тысяч рублей компенсации ущерба от двух лесных пожаров и возмещения затрат на их тушение, сообщает пресс-служба судов региона.

С иском в суд обратилось Главное управление лесного хозяйства Омской области. В суде было установлено, что в июне 2026 года в Москаленском участковом лесничестве в урочище Звездинское произошло два лесных пожара, перешедших на земли лесного фонда с прилегающих сельскохозяйственных угодий. Огнем было охвачено 61,8 га лесных насаждений.

"Причиной возникновения и распространения пожаров явилось нарушение ответчиками требований пожарной безопасности. Земельные участки, прилегающие к лесному фонду и принадлежащие муниципальному округу Москаленский район и ООО "ПРОДО Зерно", не были отделены от леса противопожарными минерализованными полосами, а прилегающая полоса земли не была очищена от сухой травянистой растительности", - говорится в сообщении.

Суд с учетом установленной степени вины взыскал с администрации Москаленского района в пользу регионального Главного управления лесного хозяйства свыше 162 тысячи рублей, с компании - 18 тысяч рублей.

Звездинское Омская область Москаленский район Москаленский районный суд
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