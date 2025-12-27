Александр Куренков: МЧС усилит космический мониторинг, а также обновит парк беспилотников

Глава МЧС рассказал о предстоящем запуске на орбиту трех спутников в интересах министерства, о планах по покупке новой авиатехники, а также об обновлении парка дронов для оперативного обнаружения пожаров

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - МЧС России в 2025 году удалось снизить количество пожаров и ЧС. В планах – усиление космического и воздушного мониторинга. Об этом, а также о других итогах деятельности чрезвычайного ведомства в уходящем году и о предстоящих задачах рассказал в интервью "Интерфаксу" глава МЧС России Александр Куренков.

- Александр Вячеславович, 2025 год был насыщенным. Каковы главные итоги уходящего года?

- Для пожарных и спасателей итог работы всегда в спасенных жизнях, предупрежденных ЧС и авариях. За цифрами и показателями стоит огромная работа: от нормотворчества до профилактических и контрольных мероприятий, от тренировок до реального реагирования. В этом году нам удалось снизить количество пожаров и ЧС. Не значительное, но все же снижение есть. Будем наращивать результаты.

- Какие факторы привели к возникновению природных пожаров? Скольких поджигателей лесов удалось привлечь к ответственности?

- Основной причиной был и остается человеческий фактор. За лесные пожары предусмотрена административная и уголовная ответственность в зависимости от тяжести последствий.

По горячим следам пойманы более 200 поджигателей, всем выписаны штрафы. Всего в 2025 году к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара, а также пал сухой травянистой растительности, привлечено более 10 тыс. правонарушителей. За пожары в лесах 50 граждан привлечено к уголовной ответственности.

- Как вы оцениваете прошедший паводковый период?

Масштабы затоплений этого года значительно меньше показателей прошлого. В паводкоопасный период были подтоплены территории в 56-ти субъектах.

В зимний период фиксировались незначительные затопления на территориях 5 субъектов. Это было связано с перемерзанием русел рек в Республике Тыва, зажорными явлениями (скопление рыхлого ледового материала) в Ленинградской и Иркутской областях, снеготаянием из-за оттепели в Псковской и Смоленской областях.

Прохождение весеннего половодья на территории страны началось на 10-15 дней раньше среднемноголетних сроков и сопровождалось активным снеготаянием и заторными явлениями с затоплением территорий населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры. Наиболее сложная обстановка с затоплением жилых домов складывалась в Республике Башкортостан, Иркутской, Омской, Тюменской и Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.

Из-за дождевых паводков наиболее сложная обстановка складывалась в республиках Башкортостан, Саха (Якутия), Кабардино-Балкарской Республике, Красноярском, Краснодарском и Забайкальском краях, Амурской, Омской и Сахалинской областях. Здесь в результате прохождения циклонов в виде выпадения обильных осадков происходили подъемы уровней воды с затоплением территорий населенных пунктов и объектов жилого фонда.

- Как беспилотники сегодня интегрированы в повседневную работу спасателей? В каких задачах – от разведки пожаров до поиска людей – они стали незаменимы?

- В МЧС России взят курс на обновление парка беспилотной авиации современными многофункциональными беспилотными авиационными системами с беспилотными воздушными судами самолетного и вертолетного типов на базе передвижных пунктов управления. Беспилотными авиационными системами оснащены все территориальные органы и организации МЧС России – всего на оснащении более 650 беспилотников.

Это один из самых эффективных инструментов дистанционной разведки для получения объективной информации в масштабе времени, близком к реальному. Беспилотники позволяют грамотно организовывать мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, оперативно реагировать на изменения обстановки в ходе проведения различного вида работ, что в конечном результате позволяет сохранить человеческие жизни, повысить эффективность, качество и своевременность выполнения спасателями МЧС России задач по предназначению. Они применяются для авиационного обеспечения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий: крупномасштабных природных пожаров, наводнений и подтоплений, техногенных аварий и катастроф, а также обеспечение аварийно-спасательных, поисково-спасательных и других неотложных работ.

Интеграция беспилотников в повседневную работу спасателей уже кардинально изменила подход к проведению поисково-спасательных работ, сделав их более эффективными и безопасными.

- Насколько эффективно работает система космического мониторинга ЧС, перспективы и направления ее развития? Сколько угроз было вовремя обнаружено и ликвидировано в 2025 году благодаря спутниковым данным?

- Для обработки данных дистанционного зондирования Земли в МЧС России функционирует система космического мониторинга ЧС, которая является одной из основных составных частей предупреждения и оперативного реагирования на ЧС.

Для получения данных применяются 4 станции приема и обработки космической информации МЧС России, расположенные в Москве, Вологде, Красноярске и Владивостоке на базе главных управлений МЧС России по соответствующим субъектам.

С 2021 года в МЧС России действует подсистема уведомления о термических точках, функциями которой являются сбор, доведение и подтверждение информации о термических точках, выявленных системой космического мониторинга ЧС. Сведения доводятся до органов повседневного управления через портал и мобильное приложение "Термические точки", что позволяет оперативно информировать об угрозах переходов природных пожаров на населенные пункты.

Так в 2025 году на территории нашей страны с использованием подсистемы обнаружено и доведено до органов управления более 120 тыс. термических точек, из которых свыше 70 тыс. находились в 5 километрах от населенных пунктов.

Мониторинг ЧС осуществляется как отечественными, так и зарубежными космическими аппаратами. В ближайшее время запланированы запуски трех отечественных детальных космических аппаратов, созаказчиком которых выступает МЧС России.

- Как проходит модернизация авиационного парка МЧС? Какие новые воздушные суда пополнили авиапарк и какие ожидаются в ближайшее время?

- В настоящее время в авиапарке ведомства 93 воздушных судна: 21 самолет и 72 вертолета. Министерство планово модернизирует парк воздушных судов. Это и замена устаревших изделий авиационного и радиоэлектронного оборудования на современные, вновь разработанные промышленностью образцы, и установка дополнительного современного оборудования, расширяющего возможности воздушного судна.

В следующем году ведомство планирует закупить самолет Ту-214 и несколько вертолетов Ми.

- В 2025 году продолжилась работа по профилактике бытовых пожаров. Какая динамика?

- Безусловно, работа по профилактике пожаров проводится во взаимодействии с органами власти всех уровней. В регионах продолжается реализация соцпрограмм по оснащению жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями, ремонту печей, замене неисправных электропроводки и газового оборудования.

За 2025 год межведомственные комиссии, которые образуюторганы местного самоуправления с привлечением технических специалистов, посетили более 928 тыс. мест фактического проживания многодетных семей, семей в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении.

В результате своевременного срабатывания автономных дымовых пожарных извещателей в этом году спасены более 700 человек, в том числе свыше 500 детей.

- Система оповещения МЧС стала привычной для смартфонов. А что с оповещением через домофоны? Удалось ли преодолеть технические и административные барьеры для массового внедрения этой системы?

- По нормам гражданской обороны в нашей стране для своевременного оповещения населения комплексно задействуются средства и сети операторов связи, средства эфирного и кабельного телевизионного и радиовещания, также других технических средств передачи информации, таких как системы домофонов, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы этажного оповещения в многоквартирных домах и другие системы озвучивания помещений в общественных и производственных зданиях.

Сопряжение систем оповещения населения с действующими автоматизированными и информационными системы, в том числе домофонной связи, регламентировано нормативной правовой и нормативно-технической базами. Также для доведения до населения экстренной информации в виде push-сообщений используется мобильное приложение "МЧС России".

- В 2025 году вступили в силу новые законодательные нормы, усиливающие безопасность на водных объектах. Каковы первые плоды их применения? Изменилась ли динамика происшествий на воде за последние полгода?

- Динамика происшествий, действительно, изменилась. В 2023 году количество происшествий с маломерными судами достигало почти 3,5 тысяч, в 2024 – была чуть выше 3,3 тысяч, а в этом году – составляет менее 3 тысяч.

- В 2025 году вы посетили много зарубежных государств. Как идет развитие гуманитарного сотрудничества, обмен опытом, обучение иностранцев в учебных заведениях МЧС?

- В течение этого года организовано 57 рабочих встреч с руководителями зарубежных чрезвычайных служб и профильных международных организаций. В этом году совершили 13 визитов в дружественные государства. Кроме того, проведено более 150 мероприятий экспертного уровня.

Для отработки практических навыков взаимодействия в 2025 году проведены учения Корпуса сил СНГ, а также впервые проведены учения спасательных служб в форматах Россия-Монголия-Китай и Россия-Малайзия.

Вошла в активную фазу работа по повышению квалификации российских и эмиратских пожарных и спасателей. В этом году первая группа сотрудников МЧС России прошла обучение на базе Академии гражданской защиты ОАЭ. В перспективе данные курсы будут проводиться дважды в год поочередно на территории России и Эмиратов.

В 2025 году завершен процесс согласования гуманитарного содействия Республике Никарагуа. В следующем году планируется поставка отечественного ресурсного вертолета в противопожарном исполнении. никарагуанской стороне.

В июле 2025 года в Азербайджане (в рамках 58-го заседания Исполнительного совета МОГО) Российская Федерация переизбрана Председателем данного уставного органа до 2026 года включительно. Данное решение закрепляет лидирующую позицию МЧС России на мировой арене в области оказания гуманитарной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций странам и укрепления потенциала зарубежных реагирующих ведомств на основе отечественных методик и технологий.

Для обсуждения ключевых аспектов развития глобального сотрудничества в области чрезвычайного гуманитарного реагирования состоялась рабочая встреча с заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Томасом Флетчером.

В 2025 году достигнуты договоренности о российском председательстве в Региональной группе ИНСАРАГ Африка-Европа-Ближний Восток в следующем году.

Отдельное внимание в 2025 году уделялось стратегическому направлению, касающемуся обучения иностранных специалистов на базе учебных организаций МЧС России. В настоящее время в образовательных организациях министерства обучается более 530 человек из 21 страны: Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Бурунди, Вьетнама, Гвинеи, Иордании, Йемена, Казахстана, Киргизии, Кот д`Ивуара, Мали, Молдовы, Монголии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Центральноафриканской Республики и Южной Осетии.

С учетом актуальности развития пожарно-спасательного спорта в 2025 году продолжалась работа с Международной спортивной федерацией пожарных и спасателей. Значимым событием стало участие сотрудников МЧС России в Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, который прошел в Королевстве Саудовская Аравия. Мужская и женская сборные МЧС России одержали победу в командном зачете и смогли в очередной раз подтвердить звание лучших в мире. Российские атлеты установили абсолютный рекорд по количеству первых мест в индивидуальных зачетах, завоевав в городе Эр-Рияд 41 золотую медаль.

Для усиления потенциала реагирования кубинского центра МЧС России совместно с МВД Кубы впервые подготовлен перспективный план поставок техники, оборудования и снаряжения до 2028 года, одобренный правительством Российской Федерации.

В год 35-летия МЧС России сформирована памятная фотовыставка "История во имя жизни", демонстрирующая документальные кадры наиболее масштабных международных гуманитарных операций, реализованных Министерством за всю историю своего существования. Данная выставка в настоящее время экспонируется на базе представительств Россотрудничества за рубежом.