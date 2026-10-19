Умер один из пострадавших при атаке БПЛА 4 октября на Темрюкский район

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Из трех человек, которые были госпитализированы после атаки 4 октября на Темрюкский район Кубани, один умер, двое выздоровели, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Краснодарского края.

"В результате атаки БПЛА на Темрюкский район 4 октября 2026 года были госпитализированы три человека, из которых два пациента были выписаны по выздоровлении, один пациент скончался", - сказал собеседник агентства.

4 октября в результате падения обломков БПЛА на предприятие в Темрюкском районе произошел пожар. Сообщалось о троих пострадавших.