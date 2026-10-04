Возгорание на территории предприятия на Кубани произошло от падения обломков БПЛА

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Возгорание на территории одного из предприятий Темрюкского района Краснодарского края от падения обломков беспилотника произошло в воскресенье, пострадали три человека, сообщил оперативный штаб региона в своем канале в мессенджере Max.

"В Темрюкском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий. Пострадали три человека, им оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные и специальные службы.