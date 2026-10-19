В энергосистемы Москвы и Крыма внедрят накопители электроэнергии

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Для электроснабжения Москвы и Крыма будут использовать накопители электроэнергии, сообщил в Госдуме министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"Этот проект (использования накопителей в энергосистеме Краснодарского края - ИФ) работает уже четвертый месяц, мы видим его большую эффективность. Сейчас принято решение накопители на 250 МВт на Дальнем Востоке ставить, там тоже будут заниматься "Россети". На очереди Московский регион, на очереди Крым. Будем последовательно шаг за шагом развивать систему накопителей энергии", - рассказал он.

Отвечая на вопрос о локализации, Цивилев пояснил, что пока у "Росатома" на проекте в Краснодарском крае не 100-процентная локализация, а частичная, но реализованный на Юге России проект был уже "частично локализованный". Он напомнил о том, что теперь у госкорпорации есть две площадки по производству накопителей (в Калининграде и в Москве - ИФ) и что планируется участие "Росатома" в проекте использования накопителей на Дальнем Востоке.

"Я очень надеюсь, что процент локализации уже на Дальнем Востоке будет гораздо больше, чем процент локализации в Краснодарском крае", - добавил глава Минэнерго.

Цивилев также отметил, что в рамках корректировки генсхемы в следующем году планируется оптимизировать сумму в 42 трлн рублей, которая раньше была обозначена как объем необходимых инвестиций в отрасль без учета сетевого комплекса.

Правкомиссия по электроэнергетике установила срок ввода 250 МВт накопителей электроэнергии на конец 2028 - начало 2029 года, сообщал журналистам предправления "Системного оператора" Федор Опадчий в кулуарах РЭН-2026. "Но обсуждается, что поскольку по факту на Юге "Россети" построили практически за полгода, соответственно, можно и быстрее построить", - отметил Опадчий. "Это вопрос нормативно-правовой", - ответил Опадчий на вопрос, будет ли определен инвестор на Дальнем Востоке в рамках конкурсного отбора.

В энергосистеме Юга России уже используются 350 МВт систем накопления энергии.

Глава "Россетей" Андрей Рюмин сообщал, что компания обсуждает с госкорпорацией "Росатом" следующие после Юга проекты с внедрением накопителей энергии, обсуждают уже Дальний Восток.

"Пока еще в генсхему это не вставили. Я думаю, ещё несколько месяцев пройдет и пойдет массовое тиражирование уже системы накопителей рядом с генерирующими мощностями. Потому что с точки зрения пиковых нагрузок очень эффективно", - отвечал глава "Росатома" Алексей Лихачев на вопрос журналистов о том, принято ли решение по Дальнему Востоку, в кулуарах РЭН.

"Есть известные точки в стране, где накопители решат полностью проблему дополнительной генерации, то есть дополнительную генерацию не надо будет создавать, а за счет сглаживания пиков будет полностью удовлетворен спрос", - говорил топ-менеджер, не уточняя, о каких точках идет речь. По его словам, "Росатом" договорился с Минэнерго в ближайшее время активно поработать на эту тему.

"Мысли есть, но давайте мы сначала Калининград запустим в промышленную эксплуатацию и полностью загрузим и Пахру, и Калининград. Пока все-таки еще это не до конца полная производственная программа сформирована", - отвечал он на вопрос о планах компании на дальнейшее развитие направления накопителей и потенциальном строительстве производств в других регионах.

Минэнерго также предлагало проводить будущие конкурсные отборы проектов возобновляемой энергетики (ВИЭ) вместе с использованием систем накопления энергии. "Такая практика в мире есть, она обсуждается и у нас. Но пока принято (решение - ИФ) до 2029 г. просто накопитель. Отдельно принято решение по объемам и вводу ВИЭ на Дальнем Востоке, потому что там параллельно есть определенная проблема кВт.ч", - комментировал это предложение Опадчий.