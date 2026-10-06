Поиск

"Росатом" ввел производство систем накопления энергии в Москве

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Топливный дивизион госкорпорации "Росатом" ввел в эксплуатацию гигафабрику по производству накопителей энергии в Москве, церемонию ввода транслировал телеканал "Россия-24".

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, завод был построен в течение "двух с небольшим лет". Он отметил, что Москва является потребителем тяговых аккумуляторов для городского транспорта.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев рассказал, что фабрика, по сути, объединяет три завода в одном, первый – производство электродных лент, второй – производство литиевых ячеек, третий – создание уже самих батарей под конкретного заказчика.

В 2024 году правительство РФ заключило с "Росатомом" соглашение о развитии этого направления, ответственным за него в контуре госкорпорации является ООО "Рэнера" – интегратор по развитию систем накопления.

Компания реализует проект гигафабрик в Калининградской области и в Москве мощностью 4 ГВт.ч в год каждая. "Гигафабрики будут выпускать тяговые аккумуляторные батареи для электротранспорта и батареи для стационарных систем хранения электроэнергии", - говорилось в материалах "Рэнеры". В планах структуры – достичь мощностей 14 ГВт.ч к 2030 году.

Производство в Калининграде было запущено в конце 2025 года.

Согласно материалам проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 гг., на федеральный проект "Новые технологии и производства литий-ионных и постлитиевых систем накопления электроэнергии" в 2027 году предполагается выделить почти 2,79 млрд руб., в 2028 году - 5,89 млрд руб., в 2029 году - 7,99 млрд руб. То есть суммарно речь идет о 16,67 млрд руб.

Росатом Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Китайские автопроизводители ждут роста российского авторынка в 2027 году в пределах 5%

Кабмин поддержал проект об обязательных испытаниях новых импортных ветпрепаратов в РФ

В "Ростелекоме" задумались о строительстве подводной волоконно-оптической линии связи до Гонконга

 В "Ростелекоме" задумались о строительстве подводной волоконно-оптической линии связи до Гонконга

Глава Chevron прогнозирует рост спроса на нефть и газ и после ближневосточного конфликта

В России оборот e-commerce к 2030 году может достигнуть 33 трлн рублей

Источники сообщили о возможной отмене запрета экспорта ДТ для отдельных производителей

В Сбербанке в сентябре выдали ипотечных кредитов на 303 млрд рублей

 В Сбербанке в сентябре выдали ипотечных кредитов на 303 млрд рублей

"Петербургская биржа" перестает публиковать ряд данных по топливу

 "Петербургская биржа" перестает публиковать ряд данных по топливу

За месяц граждане открыли больше 220 тысяч счетов цифрового рубля

Импорт в Россию легковых машин в сентябре снизился к августу на 15,1%

 Импорт в Россию легковых машин в сентябре снизился к августу на 15,1%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12131 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3839 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов