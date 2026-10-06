"Росатом" ввел производство систем накопления энергии в Москве

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Топливный дивизион госкорпорации "Росатом" ввел в эксплуатацию гигафабрику по производству накопителей энергии в Москве, церемонию ввода транслировал телеканал "Россия-24".

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, завод был построен в течение "двух с небольшим лет". Он отметил, что Москва является потребителем тяговых аккумуляторов для городского транспорта.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев рассказал, что фабрика, по сути, объединяет три завода в одном, первый – производство электродных лент, второй – производство литиевых ячеек, третий – создание уже самих батарей под конкретного заказчика.

В 2024 году правительство РФ заключило с "Росатомом" соглашение о развитии этого направления, ответственным за него в контуре госкорпорации является ООО "Рэнера" – интегратор по развитию систем накопления.

Компания реализует проект гигафабрик в Калининградской области и в Москве мощностью 4 ГВт.ч в год каждая. "Гигафабрики будут выпускать тяговые аккумуляторные батареи для электротранспорта и батареи для стационарных систем хранения электроэнергии", - говорилось в материалах "Рэнеры". В планах структуры – достичь мощностей 14 ГВт.ч к 2030 году.

Производство в Калининграде было запущено в конце 2025 года.

Согласно материалам проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 гг., на федеральный проект "Новые технологии и производства литий-ионных и постлитиевых систем накопления электроэнергии" в 2027 году предполагается выделить почти 2,79 млрд руб., в 2028 году - 5,89 млрд руб., в 2029 году - 7,99 млрд руб. То есть суммарно речь идет о 16,67 млрд руб.