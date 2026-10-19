Москва не намерена отказываться от сотрудничества с Тегераном

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - РФ не будет отказываться от сотрудничества с Ираном, несмотря на сложную геополитическую обстановку в регионе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Несмотря на упомянутую уже не раз непростую обстановку Россия не намерена отказываться от договоренностей с Ираном в экономической, инвестиционной сферах. Наши специалисты постепенно возвращаются на АЭС "Бушер", большие перспективы в области добычи и транспортировки углеводородов", - сказал Лавров в Тегеране в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.