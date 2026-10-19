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Лавров провел встречу с Пезешкианом

Лавров провел встречу с Пезешкианом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщила представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат опубликовала в своем телеграм-канале фотографии со встречи, сопроводив их соответствующей подписью.

Как сообщает IRNA, Пезешкиан и Лавров обсудили сотрудничество между странами, а также международные и региональные вопросы. Особе внимание они уделили способам способам укрепления связей между странами.

Как сообщил затем российский МИД, Лавров провел также встречу с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.

На запланированную встречу с иранским президентом Лавров отправился после переговоров с главой МИД Исламской Республики Аббасом Аракчи.

Лавров прибыл в Иран с рабочим визитом в понедельник из Бахрейна, где накануне состоялся девятый раунд стратегического диалога Россия-Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

МИД Мария Захарова Иран Бахрейн Сергей Лавров Масуд Пезешкиан Аббас Аракчи
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