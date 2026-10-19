РФ рассчитывает, что президент Ирана посетит Москву в конце октября

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Российская сторона рассчитывает, что президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит саммит Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Рассчитываем, что президент Пезешкиан сможет посетить саммит Форума стран-экспортеров газа, который в конце октября состоится в Москве", - сказал Лавров на пресс-конференции в Тегеране в понедельник.

Саммит ФСЭГ состоится в российской столице 27 октября.