Поиск

Аракчи анонсировал консультации с участием президентов Ирана и РФ на следующей неделе в Москве

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан на следующей неделе отправится в Москву, заявил в пятницу глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Обсуждения и консультации продолжатся на следующей неделе в Москве в присутствии президентов обеих стран", - приводит агентство ИСНА слова Аракчи.

Он отметил, что темами обсуждений могут стать политическое и экономическое сотрудничество, укрепление партнерства двух стран и их совместные соглашения.

Аракчи отметил, что он ранее говорил на эти темы в Тегеране с главой МИД РФ Сергеем Лавровым; также обсуждались отношения Ирана и России, ключевые события в регионе и мире.

В понедельник Пезешкиан заявил в ходе встречи с Лавровым в Тегеране, что планирует посетить саммит Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.

Восьмой саммит ФСЭГ запланирован на 27 октября.

Иран МИД РФ Аббас Аракчи Масуд Пезешкиан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Три танкера с ДТ из РФ идут в сторону восточного побережья Атлантического океана

Что произошло за день: пятница, 23 октября

Работники VW в Германии угрожают компании начать забастовки с января

 Работники VW в Германии угрожают компании начать забастовки с января

Трамп обещает поговорить с Маском о Starlink, если она не будет работать на Украине

 Трамп обещает поговорить с Маском о Starlink, если она не будет работать на Украине

Израиль планирует крупнейшую с 1967 года операцию на Западном берегу Иордана

CК Белоруссии проверит деятельность Егора Крида после скандального видеоклипа

 CК Белоруссии проверит деятельность Егора Крида после скандального видеоклипа

Таиланд отложил введение налога на выезд

 Таиланд отложил введение налога на выезд

Власти Австрии объявили о высылке четырех российских дипломатов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12536 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 131 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 120 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3964 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов