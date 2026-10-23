Аракчи анонсировал консультации с участием президентов Ирана и РФ на следующей неделе в Москве

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан на следующей неделе отправится в Москву, заявил в пятницу глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Обсуждения и консультации продолжатся на следующей неделе в Москве в присутствии президентов обеих стран", - приводит агентство ИСНА слова Аракчи.

Он отметил, что темами обсуждений могут стать политическое и экономическое сотрудничество, укрепление партнерства двух стран и их совместные соглашения.

Аракчи отметил, что он ранее говорил на эти темы в Тегеране с главой МИД РФ Сергеем Лавровым; также обсуждались отношения Ирана и России, ключевые события в регионе и мире.

В понедельник Пезешкиан заявил в ходе встречи с Лавровым в Тегеране, что планирует посетить саммит Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.

Восьмой саммит ФСЭГ запланирован на 27 октября.