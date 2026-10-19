Лавров заявил, что РФ не заинтересована в волатильности цен на энергорынке

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Россия не заинтересована в волатильности цен на энергетическом рынке, хочет стабильности, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не заинтересованы в волатильности цен, в том, что цены скачут то вверх, то вниз. Мы, как серьезное государство, хотим стабильности. Это необходимо для того, чтобы планировать, чтобы последовательно планировать наше развитие", - сказал он в ходе пресс-конференции в Тегеране.

Лавров напомнил, что ситуацию с ценами на нефть неоднократно комментировал президент РФ Владимир Путин: "Мы никогда не начинали атаковать гражданскую инфраструктуру Украины, за исключением тех случаев, когда речь шла об объектах, напрямую поставляющих соответствующую продукцию для вооруженных сил Украины, которые затем осуществляют теракты против российских граждан. И президент Путин подчеркивал, что не мы начинали этот процесс подрыва стабильности на мировых энергетических рынках".

Лавров отметил: "Начали это прежде всего европейцы и администрация (Джозефа - ИФ) Байдена, когда решили демонстративно, с гордостью отказаться от российских энергоносителей. (...) Там есть такие высказывания, что вот русские выигрывают от того, что такой кризис сложился на энергетических рынках, они потирают руки, цены растут, они пополняют свою казну, чтобы продолжать финансировать агрессию, как это называется на Западе, против Украины".

"Мы как серьезное государство, хотим стабильности, нам нужны стабильные цены", - подчеркнул он.