В Москве не против возможного сближения Ирана со странами Мекканского соглашения

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Если Иран решит, что контакты со странами - участницами Мекканского оборонительного соглашения (Пакистан, Саудовская Аравия, Турция) будут способствовать продвижению мира и развития, Россия примет это с уважением, заявил на пресс-конференции в Тегеране министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Если на каком-то этапе будет сочтено руководством Исламской Республики Иран, что контакты с этой структурой могут способствовать продвижению задач мира и свободного развития, мы с уважением отнесемся к такому выбору наших друзей", - сказал он.

Он напомнил, что российская сторона приветствовала "объявление о формировании такой структуры (Мекканского соглашения - ИФ)".

"Исходим из того, что цели, заложенные, как и было объявлено, в основу этого объединения, заключаются в достижении стабильности, продвижении мира и сотрудничества", - указал Лавров.

"Знаем, что интерес к этой тройке, к подключению к этой работе проявляют и некоторые другие страны региона, в том числе арабские страны", - отметил глава МИД.