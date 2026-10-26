Страны Мекканского соглашения и Иран договорились продолжать диалог о мире

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Представители стран Мекканского оборонного соглашения (Саудовской Аравии, Турции и Пакистана) на переговорах с Ираном договорились о продолжении взаимодействия, сообщают арабские СМИ со ссылкой на их совместное заявление.

Стороны намерены вести диалог, нацеленный на "усиление сотрудничества в ряде сфер, в том числе в области безопасности и мира".

В августе 2026 года Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали Мекканское оборонительное соглашение о военном сотрудничестве, предполагающее коллективный ответ в случае нападения на одну из стран-участниц пакта. Страны заключили такое соглашение на фоне конфликта США и Ирана, в ходе которого иранские военные обстреливали, в том саудовские цели.