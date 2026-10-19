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Замминистра финансов не видел предложения о моратории на обнуление демпфера по топливу

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов не знаком с предложениями о введении моратория на обнуление демпфера по топливу.

"Не видел таких предложений", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство рассматривает предложение о введении моратория на обнуление топливного демпфера.

"Вчера (13 октября - ИФ) на штабе предложение прозвучало. Сейчас мы обсудим вместе с федеральными органами власти, с Минэнерго. В целом предложение рассматривается", - сказал он тогда.

Демпферный механизм действует в России с 2019 года. Бюджет выплачивает демпфер как своего рода субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Он считается как разница между экспортной ценой и условной (нормативной) внутренней ценой, которая закреплена в НК (п. 27 ст. 200). Однако если средняя цена на бирже за месяц превышает нормативную (на 20% по бензину и на 30% по дизтопливу), то демпфер не платится.

Осенью 2025 года, президент Владимир Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера - с октября 2025 года по 1 мая 2026 года. Такое решение было принято на фоне рекордно высоких цен на топливо на "Петербургской бирже" из-за плановых и внеплановых ремонтов НПЗ.

Индикативная цена по бензину на 2026 год составляет 62,3 тысячи рублей за тонну, по дизтопливу - 58 950 рублей за тонну, то есть, нефтяники могут не получить выплаты, если средняя за месяц цена бензина на бирже превысит 74 760 рублей за тонну, а дизеля - 76 635 рублей за тонну.

В рассматриваемом проекте бюджета Минфин предложил повысить индикативные цены на 2027-2028 годы: для бензина в 2027 г. - с 77 040 рублей до 79 620 рублей за тонну, в 2028 г. - с 79 т320 рублей до 82 800 рублей. Для дизтоплива порог в 2027 году вырастет с 78 975 рублей до 81 640 рублей, в 2028 г. - с 81 380 рублей до 84 890 рублей. В 2029 г. пороги составят 86 100 рублей для бензина и 88 270 рублей для дизтоплива.

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