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Кабмин рассматривает предложение о моратории на обнуление топливного демпфера

Кабмин рассматривает предложение о моратории на обнуление топливного демпфера
Фото: Павел Быркин/РИА Новости

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Правительство России рассматривает предложение о введении моратория на обнуление топливного демпфера, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Вчера на штабе предложение прозвучало. Сейчас мы обсудим вместе с федеральными органами власти, с Минэнерго. В целом предложение рассматривается", - сказал он.

Демпферный механизм действует в России с 2019 года. Бюджет выплачивает демпфер как своего рода субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках. Он считается как разница между экспортной ценой и условной (нормативной) внутренней ценой, которая закреплена в НК (п. 27 ст. 200). Однако если средняя цена на бирже за месяц превышает нормативную (на 20% по бензину и на 30% по дизтопливу), то демпфер не платится.

Осенью прошлого года президент РФ Владимир Путин ввел мораторий на обнуление топливного демпфера - с октября 2025 года по 1 мая 2026 года. Такое решение было принято на фоне рекордно высоких цен на топливо на Петербургской бирже из-за плановых и внеплановых ремонтов НПЗ.

Индикативная цена по бензину на 2026 год составляет 62,3 тыс. рублей за тонну, по дизтопливу - 58 950 рублей за тонну, то есть, нефтяники могут не получить выплаты, если средняя за месяц цена бензина на бирже превысит 74 760 рублей за тонну, а дизеля - 76 635 рублей за тонну.

В рассматриваемом проекте бюджета Минфин предложил повысить индикативные цены на 2027-2028 годы: для бензина в 2027 г. - с 77 040 руб. до 79 620 руб. за тонну, в 2028 г. - с 79 320 руб. до 82 800 руб. Для дизтоплива порог в 2027 г. вырастет с 78 975 руб. до 81 640 руб., в 2028 г. - с 81 380 руб. до 84 890 руб. В 2029 г. пороги составят 86 100 руб. для бензина и 88 270 руб. для дизтоплива.

Александр Новак
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