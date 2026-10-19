Минфин надеется, что демпфер по импорту дизтоплива перестанет действовать после отмены запрета на его экспорт

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Минфин надеется, что механизм демпферных выплат по импорту дизельного топлива перестанет действовать после того, как частично снят запрет на его экспорт, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Мы надеемся, что да", - сказал он, отвечая на вопрос, перестанет ли действовать демпфер по импортному топливу после того, как частично снят запрет на его экспорт.

По действующему законодательству, демпфер по импорту дизтоплива выплачивается, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизельного топлива, керосина и средних дистиллятов.

9 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Они обсуждали поставки дизельного топлива из России на американский и международные рынки. По итогам разговора Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) по указанию Трампа незамедлительно выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. На следующий день правительство РФ сообщило, что запрет на экспорт дизтоплива из России частично снят.

"Решение принято во исполнение договоренностей президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Оно вступает в силу 10 октября и позволит на данном этапе направить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нефтяные компании приступят к контрактованию поставок ДТ с зарубежными контрагентами по согласованию с российским правительством.

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что указанное решение не затронет интересы российских потребителей.

"Дизельное топливо в России производится из российской нефти на отечественных нефтеперерабатывающих заводах. Объемы производства позволяют полностью обеспечивать как внутренний рынок, так и поставки в указанных объемах на мировой рынок", - приводятся в сообщении слова Новака.

В России действует запрет на экспорт ДТ: для производителей - по 31 октября 2026 года, для непроизводителей - до 31 января 2027 года. Также до 30 ноября действует запрет на вывоз авиакеросина из страны. Кроме того, до 31 января 2027 года работает полный запрет на экспорт бензина.