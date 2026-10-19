ОП призвала прописать порядок возврата НДС при отказе от покупок в зарубежных интернет-магазинах

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Общественная палата России в заключении на проект федерального бюджета на 2027-2029 годы предлагает урегулировать порядок возврата НДС при возврате товаров, приобретенных у зарубежных интернет-магазинов и маркетплейсов, которые с 2027 года планируется обложить НДС по ставке 22%.

Заключение на проект бюджета опубликовано в электронной базе данных парламента.

Сам механизм введения НДС по ставке 22% ОП оценивает положительно. По мнению палаты, он направлен на выравнивание конкуренции и поддержку отечественных производителей, в том числе на защиту от недобросовестной конкуренции с иностранными товарами на маркетплейсах. Вместе с тем ОП указывает на отсутствие достаточной определенности в механизме возврата налога, если договор купли-продажи прекращается, товар возвращается продавцу или деньги подлежат возврату потребителю. По мнению палаты, эта неопределенность может привести к возникновению дополнительных имущественных издержек для потребителя и неоднозначности правоприменения при разрешении споров, связанных с возвратом товара.

"Представляется целесообразным при дальнейшей доработке законопроекта комплексно проработать порядок применения НДС при возврате товаров, включая основания, сроки и механизм возврата либо зачета уплаченной суммы, а также определить порядок взаимодействия потребителя, иностранного продавца, оператора электронной площадки и таможенных органов", - говорится в заключении.

Поправки в Налоговый кодекс (№ 617-9) были внесены в Госдуму в составе бюджетного пакета, они предусматривают введение с 2027 года НДС по ставке 22% в отношении товаров электронной торговли, приобретаемых физлицами из третьих стран. Уплачивать налог в качестве налоговых агентов будут электронные торговые площадки. Дополнительные доходы бюджета, согласно пояснительной записке к законопроекту, оцениваются в 75 млрд рублей в год.