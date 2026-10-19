Общественная палата призвала дополнительно оценить предложенный налог на сверхдоходы

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Общественная палата России в своем заключении на проект федерального бюджета на 2027-2029 годов отмечает, что предлагаемый правительством порядок определения базы налога на сверхдоходы компаний (windfall tax) основан на ценовом показателе без учета фактических затрат и требует дополнительной оценки.

Заключение по итогам общественной экспертизы проекта федерального бюджета опубликовано в электронной базе данных парламента.

"Участники общественной экспертизы обращают внимание на порядок определения дополнительного дохода, являющегося объектом налогообложения. Использование ценового показателя без учета фактических затрат, включая себестоимость добычи, капитальные вложения и особенности месторождений, требует оценки с точки зрения корректности определения налоговой базы для организаций, работающих в различных экономических условиях", - говорится в документе.

Законопроект № 618-9 "О налоге на сверхдоходы" внесен правительством в Госдуму в составе бюджетного пакета. Проект закона предусматривает, что размер налога на сверхдоход будет определяться как произведение объема добытого полезного ископаемого и величины превышения его средней цены в 2026, 2027 и 2028 годах над средней ценой за 2025 год. При этом для 2027 и 2028 гг. базовая цена за 2025 год будет индексироваться с коэффициентами 1,1 и 1,21 соответственно. Если прирост цен составит менее 10%, налога не будет. Налог будет распространяться на товарные руды черных металлов (железо, марганец, хром), цветных металлов (алюминий, медь, никель, кобальт, свинец, цинк, олово, вольфрам, молибден, сурьма, магний), многокомпонентные комплексные руды, а также горно-химическое неметаллическое сырье (апатит-нефелиновые и фосфоритовые руды, калийные соли, борные руды), горно-химическое сырье, содержащее металлы (апатит-штаффелитовые, апатит-магнетитовые, маложелезистые апатитовые руды) и полупродукты, содержащие в себе один или несколько драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий, иридий, родий, рутений). Ставка налога на сверхдоходы в общем случае составит 30%, а для золота - 20%.

После того как документ был внесен в Госдуму, РСПП выступил с его критикой. Позже глава Минфина Антон Силуанов заявил, что текущая версия - это результат обсуждения с бизнесом, по итогам которого в проекте появился сглаживающий последствия ценовых колебаний для плательщиков механизм. Затем Владимир Потанин, президент "Норникеля" - крупнейшего потенциального плательщика windfall tax, заявил РБК ТВ, что разногласия по проекту остаются, а ключевым вопросом является определение налогооблагаемой базы.