Президент Ирана планирует встретиться с Путиным в Москве в конце октября

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Тегеране, что планирует посетить саммит Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.

"Передавайте президенту России и от меня привет. Мы тоже ждем грядущей поездки в Россию и рассчитываем на скорую встречу", - сказал он.

"Мы признательны президенту России Владимиру Путину, правительству и народу вашей страны за ту сильную позицию, которую вы демонстрируете в связи с последними событиями", - добавил президент.

Лавров отметил, что Путин ждет Пезешкиана на саммите ФСЭГ: "Рассчитывает, что вы там еще и двустороннюю встречу проведете. Продолжите разговор, который у вас был и в Бишкеке на саммите ШОС".

Восьмой саммит ФСЭГ запланирован на 27 октября в Москве.