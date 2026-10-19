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Президент Ирана планирует встретиться с Путиным в Москве в конце октября

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Тегеране, что планирует посетить саммит Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.

"Передавайте президенту России и от меня привет. Мы тоже ждем грядущей поездки в Россию и рассчитываем на скорую встречу", - сказал он.

"Мы признательны президенту России Владимиру Путину, правительству и народу вашей страны за ту сильную позицию, которую вы демонстрируете в связи с последними событиями", - добавил президент.

Лавров отметил, что Путин ждет Пезешкиана на саммите ФСЭГ: "Рассчитывает, что вы там еще и двустороннюю встречу проведете. Продолжите разговор, который у вас был и в Бишкеке на саммите ШОС".

Восьмой саммит ФСЭГ запланирован на 27 октября в Москве.

Иран Москва МИД ФСЭГ Масуд Пезешкиан Сергей Лавров
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