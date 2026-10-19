Четверо мужчин ранены при атаках дронов в Белгородской области

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Четыре мирных жителя пострадали в результате атак беспилотников в Шебекинском округе, сообщил оперативный штаб Белгородской области в понедельник.

"В Шебекино в результате атаки дрона на парковку пострадали два человека. Один мужчина с осколочными ранениями туловища, рук и ног и второй мужчина с осколочными ранениями плеча доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ. Врачи оказывают им медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Еще двое мужчин пострадали при ударе дрона в Шебекинском округе по автомобилю на автодороге Белгород-Шебекино. С осколочными ранениями рук они обратились в Шебекинскую ЦРБ.

В Шебекино из-за атак беспилотников повреждены частный и многоквартирный дом, социальный объект.

В селе Купино вследствие детонации БПЛА на территории предприятия поврежден грузовик.

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