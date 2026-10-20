В МИД РФ прокомментировали возможные переговоры лидеров России, КНР и США на саммите АТЭС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Россия, США и КНР пошлют миру сигналы об их позиции по ряду конфликтов, если трехсторонняя встреча лидеров на саммите АТЭС в ноябре состоится, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко.

"Как мы надеемся, в любом случае если такое состоится на высшем уровне, то, наверное, будут какие-то направленные сигналы вовне мировому сообществу относительно позиции трех стран по тем или иным конфликтам", - приводит издание слова дипломата.

По мнению Руденко, Китай заинтересован в урегулировании украинского конфликта.

"Я так понимаю, Китай всегда был заинтересован и сейчас подтверждает заинтересованность в урегулировании (украинского - ИФ) конфликта. У него есть свои предложения, которые он ранее озвучивал. Я думаю, что он будет на них продолжать настаивать", - отметил замглавы МИД РФ.

Он добавил, что "у нас, помимо Украины, есть масса других вещей, которые происходят сейчас в мире в глобальном формате, где позиции и интересы России, Китая, Соединенных Штатов могут совпадать".

Руденко также уточнил, что по теме ядерного разоружения позиции РФ, США и КНР остаются незыблемыми.

"Пока, я так понимаю, что стороны придерживаются своих прежних позиций", - резюмировал замминистра иностранных дел РФ в беседе с газетой.

Одной из самых обсуждаемых тем в мировой политике остается возможная встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября, напоминает издание. Сначала журнал The Wall Street Journal написал, что именно президент РФ предложил провести трехсторонние переговоры по Украине вместе с лидерами США и Китая. Затем в Кремле заявили, что такая встреча возможна, но никаких договоренностей еще нет. Госсекретарь США Марко Рубио также подтвердил, что в Белом доме обсуждают возможность встречи. А вечером 19 октября о готовности принять в ней участие заявил и Трамп во время общения с журналистами.