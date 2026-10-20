Поиск

Установленный в центре Владивостока памятник Солженицыну демонтирован

В ближайшие дни его перенесут в сквер Веры и Надежды

Установленный в центре Владивостока памятник Солженицыну демонтирован
Памятник Александру Солженицыну на Корабельной набережной во Владивостоке
Фото: Марина Круглякова/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Памятник русскому писателю Александру Солженицыну, ранее установленный на Корабельной набережной в центре Владивостока, демонтирован и в ближайшие дни будет перенесен в другой район столицы Приморья, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города во вторник.

"Уже начались работы по установке, до конца этой недели работы будут завершены", - сказал собеседник агентства.

Памятник будет установлен в сквере Веры и Надежды (расположен в районе проспекта 100-летия Владивостока).

Как сообщалось, о планируемом переносе памятника Солженицыну стало известно в марте этого года, работы собирались завершить летом.

Тогда в мэрии отмечали, что "было много критики от историков и краеведов, что Солженицын прибыл во Владивосток самолетом, его нахождение на набережной среди военных кораблей неуместно".

В администрации добавили, что скульптура не является памятником культурного наследия, ее устанавливал не муниципалитет, но позже памятник передали в собственность городских властей.

Памятник русскому писателю Александру Солженицыну был установлен во Владивостоке 5 сентября 2015 года на Корабельной набережной. Автор работы - скульптор Петр Чегодаев. На церемонии открытия присутствовал сын знаменитого писателя Ермолай Солженицын. Установка памятника Солженицыну в одном из самых красивых и посещаемых мест Владивостока вызвала споры в соцсетях среди пользователей, нужна эта скульптура городу или нет.

Солженицын был во Владивостоке один раз проездом, когда в мае 1994 года возвращался в Россию из США.

Владивосток Александр Солженицын
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Установленный в центре Владивостока памятник Солженицыну демонтирован

 Установленный в центре Владивостока памятник Солженицыну демонтирован

Учебный корабль Балтфлота прибыл в порт Намибии

 Учебный корабль Балтфлота прибыл в порт Намибии

В Wildberries заявили, что не взимают агентское вознаграждение с владельцев ПВЗ

Что произошло за день: понедельник, 19 октября

Лавров провел встречу с Пезешкианом

 Лавров провел встречу с Пезешкианом

ОП призвала прописать порядок возврата НДС при отказе от покупок в зарубежных интернет-магазинах

Общественная палата призвала дополнительно оценить предложенный налог на сверхдоходы

Россия собрала уже более 131 млн т зерна и свыше 27 млн т масличных

"Яндекс" пока не просил о налоговой поддержке после атак на ЦОДы

Минфин обсудит с РСПП предложения по налогу на сверхдоходы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12436 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3937 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов