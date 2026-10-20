Установленный в центре Владивостока памятник Солженицыну демонтирован

В ближайшие дни его перенесут в сквер Веры и Надежды

Памятник Александру Солженицыну на Корабельной набережной во Владивостоке Фото: Марина Круглякова/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Памятник русскому писателю Александру Солженицыну, ранее установленный на Корабельной набережной в центре Владивостока, демонтирован и в ближайшие дни будет перенесен в другой район столицы Приморья, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города во вторник.

"Уже начались работы по установке, до конца этой недели работы будут завершены", - сказал собеседник агентства.

Памятник будет установлен в сквере Веры и Надежды (расположен в районе проспекта 100-летия Владивостока).

Как сообщалось, о планируемом переносе памятника Солженицыну стало известно в марте этого года, работы собирались завершить летом.

Тогда в мэрии отмечали, что "было много критики от историков и краеведов, что Солженицын прибыл во Владивосток самолетом, его нахождение на набережной среди военных кораблей неуместно".

В администрации добавили, что скульптура не является памятником культурного наследия, ее устанавливал не муниципалитет, но позже памятник передали в собственность городских властей.

Памятник русскому писателю Александру Солженицыну был установлен во Владивостоке 5 сентября 2015 года на Корабельной набережной. Автор работы - скульптор Петр Чегодаев. На церемонии открытия присутствовал сын знаменитого писателя Ермолай Солженицын. Установка памятника Солженицыну в одном из самых красивых и посещаемых мест Владивостока вызвала споры в соцсетях среди пользователей, нужна эта скульптура городу или нет.

Солженицын был во Владивостоке один раз проездом, когда в мае 1994 года возвращался в Россию из США.