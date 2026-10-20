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Что случилось этой ночью: вторник, 20 октября

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Стив Уиткофф во вторник отправится в столицу Норвегии для переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, сообщил Axios. Джаред Кушнер из-за болезни не сможет присутствовать на встрече лично, но подключится онлайн. После Осло Уиткофф намерен представить мирный план в Москве и обсудить освобождение американца Стивена Хаббарда.

- Вашингтон не одобрил передачу третьими странами Киеву ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, сообщила The Washington Post. Глава Пентагона Пит Хегсет формально не отклонил передачу, но и не предпринял шагов для ее утверждения.

- КСИР пригрозил нанести удар по подводным интернет-кабелям в Ормузском проливе. Генерал Хосейн Мохеби напомнил, что через пролив проходят семь крупных кабелей, от которых зависит интернет-трафик и передача данных по всему миру.

- Глава Пентагона Пит Хегсет совершил тайный визит в Израиль и встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщил Axios. Детали встречи не разглашаются.

- Памятник Александру Солженицыну, установленный на Корабельной набережной в центре Владивостока, демонтирован. Его перенесут в сквер Веры и Надежды, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии.

- Федерация футбола Португалии отстранила Криштиану Роналду от игр за национальную команду на 30 дней и оштрафовала его на 255 евро.

- Японский космический аппарат MMX стартовал с миссией к спутнику Марса Фобосу. Он должен собрать образцы грунта и доставить их на Землю.

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