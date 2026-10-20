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В Курской области за сутки нейтрализовали 143 беспилотника

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 143 дронов над регионом за прошедшие сутки, с 9 утра 19 октября до 9 утра 20 октября.

За сутки по отселенным районам 79 раз била артиллерия, 28 раз беспилотники сбрасывали взрывные устройства.

В результате атак в деревне Тереховка Рыльского района повреждено остекление, фасад и крыша мастерской. В деревне Воронок повреждена крыша зернохранилища.

Погибших и пострадавших нет, отметил Хинштейн.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 октября 2026 года Военная операция на Украине
Александр Хинштейн Рыльский район Курская область
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