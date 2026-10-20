В Курской области БПЛА ударил по объекту энергетики, ранены трое

Без света остались почти 17 тысяч абонентов

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Октябрьском районе Курской области беспилотник атаковал объект энергетики, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Пострадали трое мужчин. Один отказался от госпитализации, еще двоих доставят в Курск.

"Нарушено электроснабжение в Октябрьском и Курчатовском районах, под отключения попали почти 17 тысяч абонентов", - написал он.

Аварийные бригады приступят к ремонту после обследования территории.