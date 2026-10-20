Поиск

В Ялте из-за ливней вода начала подтапливать дома и разрушать фундаменты

В Ялте из-за ливней вода начала подтапливать дома и разрушать фундаменты
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Ялте вода начала подтапливать дома и частично разрушать фундаменты в поселке Кореиз из-за обильных осадков, сообщила пресс-служба МЧС России.

"В результате подмыва грунта и воздействия водных потоков происходит подтопление домов и частичное разрушение фундамента на улице Токмаковых, - сказано в сообщении. - Для предотвращения дальнейшего разрушения и затопления территории возводятся временные дамбы, осуществляется непрерывный подвоз мешков с песком".

В поселке вода вышла из русла реки Узень-Чешме в районе улицы Родниковая, разрушены две подпорные стены на улице Токмаковых и Южнобережном шоссе. Из зоны подтопления эвакуировали семь человек, в том числе ребенка. Трех человек разместили в пункте временного размещения.

В самой Ялте также разрушена подпорная стена на территории троллейбусного парка, уровень воды на участке поднялся до полуметра.

К ликвидации последствий привлекли более 180 человек и 38 единиц техники.

В регионе с 17 октября действует штормовое предупреждение. В Ялте выпало более 400 мм осадков. Введен режим ЧС муниципального характера.

Кореиз МЧС Ялта
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Ялте из-за ливней вода начала подтапливать дома и разрушать фундаменты

 В Ялте из-за ливней вода начала подтапливать дома и разрушать фундаменты

Медведев считает, что Россия и США остаются системными противниками

 Медведев считает, что Россия и США остаются системными противниками

ФСБ сообщила о задержании жителя Марий Эл за передачу Украине сведений об объектах ОПК

В МИД сообщили об отсутствии окончательной договоренности о саммите РФ-КНР-США "на полях" АТЭС

В Тамбовской области после атаки БПЛА начался пожар на предприятии

Установленный в центре Владивостока памятник Солженицыну демонтирован

 Установленный в центре Владивостока памятник Солженицыну демонтирован

Учебный корабль Балтфлота прибыл в порт Намибии

 Учебный корабль Балтфлота прибыл в порт Намибии

В Wildberries заявили, что не взимают агентское вознаграждение с владельцев ПВЗ

Что произошло за день: понедельник, 19 октября

Лавров провел встречу с Пезешкианом

 Лавров провел встречу с Пезешкианом
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12441 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3937 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов