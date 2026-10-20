В Ялте из-за ливней вода начала подтапливать дома и разрушать фундаменты

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Ялте вода начала подтапливать дома и частично разрушать фундаменты в поселке Кореиз из-за обильных осадков, сообщила пресс-служба МЧС России.

"В результате подмыва грунта и воздействия водных потоков происходит подтопление домов и частичное разрушение фундамента на улице Токмаковых, - сказано в сообщении. - Для предотвращения дальнейшего разрушения и затопления территории возводятся временные дамбы, осуществляется непрерывный подвоз мешков с песком".

В поселке вода вышла из русла реки Узень-Чешме в районе улицы Родниковая, разрушены две подпорные стены на улице Токмаковых и Южнобережном шоссе. Из зоны подтопления эвакуировали семь человек, в том числе ребенка. Трех человек разместили в пункте временного размещения.

В самой Ялте также разрушена подпорная стена на территории троллейбусного парка, уровень воды на участке поднялся до полуметра.

К ликвидации последствий привлекли более 180 человек и 38 единиц техники.

В регионе с 17 октября действует штормовое предупреждение. В Ялте выпало более 400 мм осадков. Введен режим ЧС муниципального характера.