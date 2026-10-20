Глава МВД сообщил о предотвращении в РФ в 2026 году 65 нападений на учебные заведения

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - С начала 2026 года более чем в 30 регионах России удалось предотвратить 65 вооруженных нападений на образовательные учреждения, сообщил на коллегии МВД по противодействию криминализации несовершеннолетних глава ведомства Владимир Колокольцев.

Из них 20 вооруженных нападений, отметил министр, удалось избежать благодаря информации, поступившей из Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды.