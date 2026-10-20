МВД отметило рост на 30% числа подростков, причастных к киберпреступлениям

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о росте числа подростков, причастных к совершению IT-преступлений.

"С начала текущего года число подростков, причастных к киберпреступлениям, увеличилось на 30%, причем на 10% по тяжким и особо тяжким составам", - сказал он на коллегии МВД по вопросам противодействия криминализации несовершеннолетних.

По его словам, такая динамика отчасти обусловлена введением санкций за предоставление платежных инструментов и телефонных номеров для незаконных операций. Это, отметил министр, позволило высветить те деяния, которые прежде оставались вне правового поля.

"Каждый четвертый дроппер, привлеченный к ответственности, является несовершеннолетним. Злоумышленники все чаще используют цифровую среду как инструмент вовлечения молодежи в криминальную деятельность", - сказал Колокольцев.

По его словам, в мошеннические схемы, незаконный оборот наркотиков и иные опасные деяния несовершеннолетних заманивают обещаниями легкого заработка, а социальные сети и мессенджеры также становятся площадками для втягивания детей в экстремистские, радикальные или суицидальные группы.

Говоря о подростковой преступности в целом, Колокольцев отметил тенденции к ее снижению. Так, принимаемые всеми органами власти усилия за последние 10 лет позволили добиться ее сокращения более чем в 1,5 раза. По его словам, если в 2016 году ими совершено свыше 53 тысяч преступлений, то в 2025 году - менее 30 тысяч.