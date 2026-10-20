Поиск

МВД отметило рост на 30% числа подростков, причастных к киберпреступлениям

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о росте числа подростков, причастных к совершению IT-преступлений.

"С начала текущего года число подростков, причастных к киберпреступлениям, увеличилось на 30%, причем на 10% по тяжким и особо тяжким составам", - сказал он на коллегии МВД по вопросам противодействия криминализации несовершеннолетних.

По его словам, такая динамика отчасти обусловлена введением санкций за предоставление платежных инструментов и телефонных номеров для незаконных операций. Это, отметил министр, позволило высветить те деяния, которые прежде оставались вне правового поля.

"Каждый четвертый дроппер, привлеченный к ответственности, является несовершеннолетним. Злоумышленники все чаще используют цифровую среду как инструмент вовлечения молодежи в криминальную деятельность", - сказал Колокольцев.

По его словам, в мошеннические схемы, незаконный оборот наркотиков и иные опасные деяния несовершеннолетних заманивают обещаниями легкого заработка, а социальные сети и мессенджеры также становятся площадками для втягивания детей в экстремистские, радикальные или суицидальные группы.

Говоря о подростковой преступности в целом, Колокольцев отметил тенденции к ее снижению. Так, принимаемые всеми органами власти усилия за последние 10 лет позволили добиться ее сокращения более чем в 1,5 раза. По его словам, если в 2016 году ими совершено свыше 53 тысяч преступлений, то в 2025 году - менее 30 тысяч.

Владимир Колокольцев МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"ПроЗерно" отметило продолжающееся подорожание пшеницы в России

Более 16 тыс. жителей пермской Лысьвы остались без воды из-за аварии

Армению предупредили о возможной потере более чем половины денежных переводов из России

 Армению предупредили о возможной потере более чем половины денежных переводов из России

В России запустили ИИ-ассистента по ЗОЖ от Сбера и Сеченовки

В Хабаровске отменили прямые выборы мэра

В Думе предложили усилить ответственность за призывы к массовым беспорядкам

 В Думе предложили усилить ответственность за призывы к массовым беспорядкам

Песков переадресовал в Минэнерго США вопрос о возможности легализовать перевозку нефти "теневым флотом"

 Песков переадресовал в Минэнерго США вопрос о возможности легализовать перевозку нефти "теневым флотом"

Песков назвал необходимым обсуждение стратстабильности на возможной встрече Путина и Трампа

Силуанов не согласен считать большим плановый дефицит трехлетнего бюджета на уровне 2%

В Ялте из-за ливней вода начала подтапливать дома и разрушать фундаменты

 В Ялте из-за ливней вода начала подтапливать дома и разрушать фундаменты
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3939 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12445 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 116 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов