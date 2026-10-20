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В Кремле надеются на скорую встречу Путина с представителями Трампа

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Кремле надеются на скорую встречу президента РФ Владимира Путина с представителями главы Белого дома Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, на которой они смогут проинформировать о своих контактах с украинцами и европейцами, а также обменяться сигналами по ряду других важных тем.

"Мы надеемся, что уже в ближайшее время удастся организовать встречу, и американские переговорщики, господин Уиткофф, смогут проинформировать президента Путина о своих контактах и с украинцами, и с европейцами, а также продолжить обмен сигналами между Вашингтоном и Москвой по целому ряду очень важных тем", - сказал во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, есть ли в графике Путина встреча с представителями Трампа, которые во вторник проведут переговоры в Норвегии.

"Каждый раз такие встречи представляются очень важными, они каждый раз своевременные, они очень содержательные, и мы высоко ценим посреднические усилия американских переговорщиков", - подчеркнул представитель Кремля.

У него уточнили, соответствует ли действительности информация о том, что встреча Уиткоффа и Кушнера с президентом РФ пройдет в Петербурге. "Мы информируем вас о том, когда и где пройдет встреча"- сказал Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин Стив Уиткофф Джаред Кушнер Украина
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