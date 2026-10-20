Уиткофф может отправиться в Москву после переговоров в Осло

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по окончании переговоров в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским может совершить визит в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает во вторник вечером газета Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

"Американский чиновник заявил, что Уиткофф поедет в Москву после переговоров с целью представить идеи, проработанные в Осло, Путину", - утверждает издание.

По данным газеты, на переговорах в Осло, принимаемых премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, будут присутствовать президент Финляндии Александр Стубб, представители Франции, ФРГ, Британии, Польши, ЕС и НАТО. Спецпосланник Джаред Кушнер из-за болезни примет участие в совещании в онлайн-формате.

При этом The New York Times ранее сообщала, что представители президента США Дональда Трампа после Осло могут отправиться в Санкт-Петербург для встречи с Путиным. На встрече в норвежской столице, по данным газеты, Зеленскому также должны передать мнение Трампа, что продолжение обороны территорий в Донбассе для Украины смысла не имеет, и что отказ Украины от своих возражений по соглашению по урегулированию выгоден Киеву и с финансовой точки зрения.

В свою очередь американский чиновник рассказал FT, что нынешние дискуссии затрагивают два комплекса вопросов. Первый имеет отношение к долгосрочным перспективам Украины, включая гарантии безопасности, интеграцию с Европой, экономическое восстановление и инвестиции. Второй связан с Россией, он должен заложить основу для новой европейской архитектуры безопасности, развития экономического сотрудничества с РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на скорую встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером, на которой они смогут проинформировать о своих контактах с украинцами и европейцами, а также обменяться сигналами по ряду других важных тем. "Мы надеемся, что уже в ближайшее время удастся организовать встречу, и американские переговорщики - господин Уиткофф - смогут проинформировать президента Путина о своих контактах и с украинцами, и с европейцами, а также продолжить обмен сигналами между Вашингтоном и Москвой по целому ряду очень важных тем", - сказал Песков.