Песков заявил о важности легитимного представителя Украины для ведения переговоров

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Кремле считают важным в вопросе украинского урегулирования, чтобы Киев представлял легитимный представитель власти, который смог бы принять необходимое решение по прекращению военных действий.

На просьбу журналистов прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский не тот человек, который должен вести переговоры, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Нам важно, чтобы это был легитимный представитель власти, готовый взять на себя ответственность и принять необходимое решение для прекращения этой войны".