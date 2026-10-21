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Кремль исключил украинское урегулирование без участия представителей Киева

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Урегулирование украинского конфликта без представителей властей этой страны невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Полностью без присутствия кого-то из Киева урегулировать украинскую проблему невозможно, поэтому кто-то в Киеве должен принять ответственное решение об урегулировании. Это обязательно должно быть", - сказал он в ответ на просьбу "Интерфакса" прокомментировать слова президента США Дональда Трампа, который заявил о возможности украинского урегулирования без присутствия президента Украины Владимира Зеленского.

На минувшей неделе, говоря о перспективах украинского урегулирования, Трамп выразил надежду, что стороны "в итоге найдут в том или ином виде решение".

"Но это будет без него (Зеленского - ИФ), так как он не хочет урегулирования", - добавил глава Белого дома.

Дмитрий Песков США Украина Владимир Зеленский Дональд Трамп
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