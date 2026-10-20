Матвиенко сказала, что стабильного мира на Украине можно дочтись только на условиях России

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Временная остановка боевых действий на Украине ничего не даст, нужен стабильный мир на условиях России, заявила журналистам в Хакасии спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Нам нужен стабильный, долгосрочный мир. Не остановка боевых действий - это ничего не даст, они через неделю начнутся или через месяц. А стабильный мир может быть достигнут только на тех условиях, которые предложены Россией", - сказала она.

По ее мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому 60-дневное прекращение огня необходимо не для проведения президентских выборов, а для перевооружения.

"Не выйдет у него. Мы сказали: на день выборов мы готовы остановить, но не больше. Мы уже верили и от наивности ушли", - сказала спикер Совета Федерации.

Она также считает, что Зеленский "мирных переговоров не хочет, потому что для него это политическая смерть".

Россия, в свою очередь, "не отступит ни на йоту от национальных наших интересов, от целей и задач, которые мы должны решить".

"Мы один раз им объяснили цель СВО, мы один раз их положили на стол и ни разу, в отличие от других, не меняли", - отметила Матвиенко.