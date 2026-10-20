Доля молодых учёных в РФ достигла 43%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Доля молодых учёных в России составляет 43%, это почти 147 тыс. исследователей в возрасте до 39 лет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Доля молодых ученых в России продолжает расти. Исследователи в возрасте до 39 лет составляют 43% от общего числа российских ученых - это почти 147 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как сообщил глава Минобрнауки РФ, в России переломили многолетнюю тенденцию к сокращению числа самых молодых исследователей младше 30 лет. "Их доля выросла с 15,7% в 2021 году до 17% в 2025. И только за последний год их доля увеличилась еще на 0,6%. Это говорит о том, что системная работа по поддержке молодых ученых дает результаты", - цитирует пресс-служба министра.

В свою очередь советник президента РФ, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антон Кобяков отметил, что к настоящему моменту получено уже более 5 тыс. заявок на участие в VI Конгрессе молодых ученых, около 400 из них - от иностранных граждан.

"Деловая программа Конгресса этого года должна быть взаимоувязана с актуальными инициативами и проектами в сфере научно-технологического развития. (...) Ожидаю увидеть в архитектуре программы первые результаты работы по внедрению технологий искусственного интеллекта в научную деятельность", - приводятся слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко в сообщении.

VI Конгресс молодых учёных пройдёт со 2 по 4 декабря 2026 года в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.