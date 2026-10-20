Поиск

Доля молодых учёных в РФ достигла 43%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Доля молодых учёных в России составляет 43%, это почти 147 тыс. исследователей в возрасте до 39 лет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Доля молодых ученых в России продолжает расти. Исследователи в возрасте до 39 лет составляют 43% от общего числа российских ученых - это почти 147 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как сообщил глава Минобрнауки РФ, в России переломили многолетнюю тенденцию к сокращению числа самых молодых исследователей младше 30 лет. "Их доля выросла с 15,7% в 2021 году до 17% в 2025. И только за последний год их доля увеличилась еще на 0,6%. Это говорит о том, что системная работа по поддержке молодых ученых дает результаты", - цитирует пресс-служба министра.

В свою очередь советник президента РФ, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антон Кобяков отметил, что к настоящему моменту получено уже более 5 тыс. заявок на участие в VI Конгрессе молодых ученых, около 400 из них - от иностранных граждан.

"Деловая программа Конгресса этого года должна быть взаимоувязана с актуальными инициативами и проектами в сфере научно-технологического развития. (...) Ожидаю увидеть в архитектуре программы первые результаты работы по внедрению технологий искусственного интеллекта в научную деятельность", - приводятся слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко в сообщении.

VI Конгресс молодых учёных пройдёт со 2 по 4 декабря 2026 года в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.

Минобрнауки Дмитрий Чернышенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"ПроЗерно" отметило продолжающееся подорожание пшеницы в России

Более 16 тыс. жителей пермской Лысьвы остались без воды из-за аварии

Армению предупредили о возможной потере более чем половины денежных переводов из России

 Армению предупредили о возможной потере более чем половины денежных переводов из России

В России запустили ИИ-ассистента по ЗОЖ от Сбера и Сеченовки

В Хабаровске отменили прямые выборы мэра

В Думе предложили усилить ответственность за призывы к массовым беспорядкам

 В Думе предложили усилить ответственность за призывы к массовым беспорядкам

Песков переадресовал в Минэнерго США вопрос о возможности легализовать перевозку нефти "теневым флотом"

 Песков переадресовал в Минэнерго США вопрос о возможности легализовать перевозку нефти "теневым флотом"

Песков назвал необходимым обсуждение стратстабильности на возможной встрече Путина и Трампа

Силуанов не согласен считать большим плановый дефицит трехлетнего бюджета на уровне 2%

В Ялте из-за ливней вода начала подтапливать дома и разрушать фундаменты

 В Ялте из-за ливней вода начала подтапливать дома и разрушать фундаменты
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3939 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12445 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 116 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов