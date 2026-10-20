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В Великом Новгороде усилили наряды полиции после появления в городе медвежонка

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Полиция в Великом Новгороде ввела дополнительные меры безопасности после появления медвежонка на улицах областного центра, сообщили "Интерфаксу" в региональном управлении МВД.

"В спальных районах и в местах с массовым пребыванием людей усилены наряды", - сказал собеседник агентства.

Медвежонок был замечен в спальном Западном районе на окраине областного центра в ночь на 19 октября. Видео с ним наблюдательные горожане выложили в интернете. Агрессивности животное не проявляло.

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном комитете охотничьего хозяйства и рыболовства, возраст заснятого медвежонка составляет около двух с половиной лет. Специалисты считают, что он может стать опасным для людей только в случаях, если те будут сами неправильно себя вести, в частности, снова пытаться снимать его.

Эксперты предполагают, что медвежонок зашел в город случайно. Проводить на него охоту в окрестностях Великого Новгорода пока не планируется.

В августе в одном из сельских округов Новгородской области смертельно раненая местным охотником медведица нанесла ему травмы.

В сентябре администрация Валдайского национального парка обратилась к новгородцам и туристам с просьбой строго соблюдать правила безопасности при встречах с медведями.

МВД Валдай Новгородская область Великий Новгород Валдайский национальный парк
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