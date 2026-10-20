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Россия осудила выдачу в США ордера на арест Рауля Кастро

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Россия решительно осуждает выдачу судьей в США ордера на арест исторического лидера Кубы Рауля Кастро и предупреждает, что дальнейшее нагнетание обстановки вокруг Кубы грозит дестабилизацией всего региона, говорится в заявлении МИД РФ.

"Категорическое неприятие и решительное осуждение вызывает выдача судьёй в Майами (США) ордера на арест исторического лидера Кубы генерала армии Рауля Кастро", - говорится в заявлении.

"Хотели бы акцентировать, что дальнейшее нагнетание обстановки вокруг Острова Свободы, который переживает в настоящее время и так крайне сложные времена, связанные с беспрецедентной торгово-экономической, финансовой и энергетической блокадой, может повлечь дестабилизацию ситуации во всём регионе Латинской Америки и Карибского бассейна", - отмечается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В нем подчеркивается, что в случае "социального взрыва на Кубе вполне вероятна массовая миграция кубинских граждан в соседние страны, что чревато для них социальным кризисом".

"Выдвижение беспочвенного надуманного обвинения спустя более чем 30 лет выглядит не иначе как месть антикубинского лобби Майами, желание свести счеты с отметившим в июне свое 95-летие Кастро", - добавили в МИД.

Россия со своей стороны подтверждает солидарность с правительством Кубы, с которой продолжит "укреплять тесные узы дружбы, взаимной поддержки, помощи и всестороннего сотрудничества", отмечается в заявлении.

"Уверены, что несокрушимый кубинский народ и его руководители достойно отреагируют на очередной выпад зарубежных недоброжелателей. Другу России, товарищу Раулю Кастро желаем здоровья и сохранения неизменно присущих ему мужества, отваги и крепости духа", - говорится в заявлении МИД РФ.

США Майами Рауль Кастро МИД РФ
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