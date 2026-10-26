МИД РФ считает исчерпанным инцидент, из-за которого США выдали ордер на арест Рауля Кастро

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Инцидент с американскими частными самолетами, в связи с которым США выдали ордер на арест Рауля Кастро, был исчерпан при активном взаимодействии Москвы и Вашингтона в СБ ООН еще в 1996 году, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"24 февраля 1996 года между членами Совета Безопасности ООН состоялись интенсивные консультации. Самую активную роль в них приняли постоянные представители при ООН России и США - Сергей Лавров и Мадлен Олбрайт. Благодаря их усилиям удалось согласовать удовлетворяющее все стороны (и Россию, и, что особенно важно, США) заявление, которое было выпущено председателем СБ ООН 27 февраля 1996 года", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Там отмечается: "Хотела бы обратить внимание на то, что в нём не содержалось каких-либо персональных обвинений и уж тем более призывов к принятию мер по привлечению кого-либо к ответственности".

"В дальнейшем предложенный в заявлении подход был заложен в основу упомянутой резолюции СБ ООН S/RES/1067 (1996) от 26 июля 1996 года. Это де-факто означало согласие всех членов Совета, что в данной части инцидент был исчерпан", - подчеркнула Захарова.

Она добавила, что этот эпизод взаимодействия России и США был упомянут российской стороной в заявлении МИД РФ в связи с выдачей ордера на арест Кастро от 20 октября, чтобы "подчеркнуть правовую ничтожность выдвигаемых сегодня обвинений".

Ранее в этом месяце судья 11-го округа штата Флорида Ариана Фахардо Оршан подписала ордер на арест Рауля Кастро по обвинению в сговоре с целью совершения убийства первой степени. 24 февраля 1996 года кубинский МиГ-29 сбил два самолета Cessna 337 Skymaster, принадлежавших американской гуманитарной организации "Братья во спасение", выступавшей против кубинского правительства. Тогда погибли четыре человека.

94-летний Рауль Кастро является младшим братом бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро. Он занимал пост президента Кубы в 2008-2018 годах.