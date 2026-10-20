Поиск

На финансирование госпрограмм АПК на ближайшие три года выделено 1,3 трлн руб.

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Господдержка четырех госпрограмм АПК РФ в проекте бюджета на ближайшие три года предусмотрена в 1,3 трлн рублей, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"В рамках формирования федерального бюджета на ближайшие три года на реализацию мероприятий наших четырех госпрограмм предусмотрено порядка 1,3 трлн рублей. Из них в 2027 году - 430 млрд рублей, в 2028-м - 440 млрд рублей, в 2029 году - свыше 422 млрд рублей", - заявила Лут на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам во вторник.

Как подчеркнула министр, основные меры господдержки отрасли сохранены. Речь, в частности, идет о льготном кредитовании, экспортном льготном кредитовании, субсидиях на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей, на развитие виноградарства и виноделия, субсидиях "Росагролизингу" и другое.

"Особое внимание уделено национальному проекту "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". По сравнению с уровнем прошлого года объем ассигнований в рамках подготовки проекта бюджета увеличен на 20%", - сказала она.

Лут также сообщила, что финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства в 2027 году предусмотрено в 18,5 млрд рублей, в 2028-м - в 21 млрд рублей, в 2029 году - в 21,1 млрд рублей. "В рамках госпрограммы "Земля" также сохранены основные меры поддержки: субсидии на проведение мелиоративных мероприятий, на подготовку проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ", - сказала она.

Оксана Лут Росагролизинг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-глава АСВ Мельников осужден на 4,5 года за хищение более 4 млрд рублей

Полугодовая норма осадков выпала в горах Ялты

Энергопотребление в ЕЭС России в следующем году может развернуться к росту

 Энергопотребление в ЕЭС России в следующем году может развернуться к росту

Минкультуры получит право вето на открытие творческих направлений в непрофильных вузах

 Минкультуры получит право вето на открытие творческих направлений в непрофильных вузах

Облачная "дочка" МТС перенесла свою конференцию из-за атак на российские ЦОДы

"ПроЗерно" отметило продолжающееся подорожание пшеницы в России

Более 16 тыс. жителей пермской Лысьвы остались без воды из-за аварии

Армению предупредили о возможной потере более чем половины денежных переводов из России

 Армению предупредили о возможной потере более чем половины денежных переводов из России

В России запустили ИИ-ассистента по ЗОЖ от Сбера и Сеченовки

В Хабаровске отменили прямые выборы мэра
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12447 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3940 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 116 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов