На финансирование госпрограмм АПК на ближайшие три года выделено 1,3 трлн руб.

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Господдержка четырех госпрограмм АПК РФ в проекте бюджета на ближайшие три года предусмотрена в 1,3 трлн рублей, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"В рамках формирования федерального бюджета на ближайшие три года на реализацию мероприятий наших четырех госпрограмм предусмотрено порядка 1,3 трлн рублей. Из них в 2027 году - 430 млрд рублей, в 2028-м - 440 млрд рублей, в 2029 году - свыше 422 млрд рублей", - заявила Лут на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам во вторник.

Как подчеркнула министр, основные меры господдержки отрасли сохранены. Речь, в частности, идет о льготном кредитовании, экспортном льготном кредитовании, субсидиях на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей, на развитие виноградарства и виноделия, субсидиях "Росагролизингу" и другое.

"Особое внимание уделено национальному проекту "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". По сравнению с уровнем прошлого года объем ассигнований в рамках подготовки проекта бюджета увеличен на 20%", - сказала она.

Лут также сообщила, что финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства в 2027 году предусмотрено в 18,5 млрд рублей, в 2028-м - в 21 млрд рублей, в 2029 году - в 21,1 млрд рублей. "В рамках госпрограммы "Земля" также сохранены основные меры поддержки: субсидии на проведение мелиоративных мероприятий, на подготовку проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ", - сказала она.