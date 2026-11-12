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Ассигнования бюджета 2027-2029 ко II чтению предложено перераспределить на 8,5 трлн рублей

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительство рассмотрит подготовленные Минфином поправки в проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов, ими предусмотрен общий объем перераспределения ассигнований на 8,5 трлн рублей, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня в повестке подготовленные Минфином совместно с министерствами и ведомствами поправки к проекту закона о федеральном бюджете на ближайшие три года. Общий объем перераспределения бюджетных ассигнований составит около 8,5 трлн рублей", - сказал он.

По его словам, поправки направлены на обеспечение обороны и безопасности страны, а также реализацию национальных проектов, охватывающих ключевые сферы: "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь и дети", "Экологическое благополучие", "Экономика данных и цифровая трансформация государства".

"Конечно, и национальные проекты технологического лидерства: в них предусмотрен широкий набор мер по поддержке отечественной продукции и строительству инфраструктуры. Все эти значимые инициативы помогут реализовать важные для страны проекты", - отметил он.

Хроника 03 июня 2024 года – 12 ноября 2026 года Бюджет РФ
Минфин Михаил Мишустин
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