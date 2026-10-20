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Лавров констатировал, что Россия не ждет чуда от отношений с США

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Россия не ожидает чуда в отношениях с США, в лучшем случае они остаются конкурентами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Что администрация (Дональда) Трампа? Почитайте, что они говорят. Тот же (Скотт) Бессент что про нас говорит. Что говорит (Элбридж) Колби, замминистра по военно-политическим вопросам в Пентагоне. У нас есть информация, как они общаются с нашими соседями, друзьями, партнёрами в Африке, в Латинской Америке. Никакого чуда мы не ожидаем", - сказал Лавров во вторник на встрече с выпускниками вузов, принятыми на дипломатическую службу.

"Надо исходить из того, что это наши в лучшем случае конкуренты и, как минимум, противники", - отметил министр.

По словам Лаврова, США "к честной конкуренции не готовы".

США Сергей Лавров МИД
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