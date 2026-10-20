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Медведев считает, что Россия и США остаются системными противниками

Медведев считает, что Россия и США остаются системными противниками
Дмитрий Медведев
Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия и США остаются системными противниками, а "закон Грэма" рассчитан на десятилетия, хотя президент США Дональд Трамп и проявил известное мужество, поставив его на паузу.

"Надо признать, что отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперёд. Мы были, есть и останемся системными противниками", - написал Медведев во вторник в мессенджере Мах.

"Закон Грэма", подписанный Трампом этой осенью, предусматривает введение масштабных пошлин в отношении РФ и главных покупателей российских энергоресурсов. 17 октября Трамп проинформировал Конгресс о решении пока не вводить эти санкции. Он пояснил, что введение ограничительных мер в настоящее время не отвечает национальным интересам США, и что сейчас он нацелен на продолжение переговорного процесса с Россией по Украине, а не на дальнейшие санкции против Москвы.

В решении Трампа поставить закон на паузу, как отмечает Медведев, "есть известное мужество, особенно в преддверии крайне сложных для республиканцев выборов в Конгресс". "Притом что нынешний крайне самолюбивый хозяин Белого дома - человек весьма прагматичный. Стратег он, скажем прямо, так себе. Но бизнес-чуйка у него хорошая. И дизельная сделка с Россией, и ряд других шагов могут принести ему вполне внятные дивиденды", - добавил он.

Однако, подчеркивает Медведев, "ключевым тут является слово "сейчас". "Закон террориста Грэма - это системный русофобский акт американских элит, рассчитанный на десятилетия. Вполне вероятно, что наши внуки будут жить в условиях его применения, как это было с пресловутым законом Джексона - Вэника, который действовал почти 40 лет", - считает он.

Медведев предполагает, что решения о заморозке применения отдельных частей "закона Грэма" (так называемый waiver) "превратятся в пролонгированный на десятилетия набор попыток шантажа и расторговки с Россией по различным вопросам". "Так что эта история очень надолго и переживёт не одно поколение политиков", - уверен он.

Дмитрий Медведев США
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