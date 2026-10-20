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Лавров заявил, что РФ изучит предложения США, но делать политических уступок не станет

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Россия посмотрит, что предложат США, но не станет делать им политических уступок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Всегда говорим, что готовы восстанавливать отношения с теми, кто готов это делать по-честному. Президент России Владимир Владимирович Путин вскоре после начала специальной военной операции, выступая, по-моему, на питерском форуме, давал большой анализ международной повестки", - сказал Лавров на встрече с выпускниками вузов, принятыми впервые на дипломатическую службу.

"Посмотрим, что предложат. Если предложат то, что нам выгодно экономически и финансово, то почему нет? Но делать это надо без каких-либо политических уступок с нашей стороны и не ожидая политического расположения, которое нас "вывезет" во всех мировых делах. Надо полагаться только на себя", - указал Лавров, отвечая на вопрос о перспективах потенциала "обозначившегося разлада между США, Великобританией и континентальной Европой".

МИД РФ США Сергей Лавров
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