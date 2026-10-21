Рубль утром слегка укрепляется в паре с юанем благодаря растущей нефти

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль слегка укрепляется благодаря растущим ценам на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,3365 руб. (-0,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,43 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Цены на нефть повышаются в среду утром на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также данных о снижении запасов энергоносителей в США. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:01 по Москве составила $110,36 за баррель, что на 1,44% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на 0,69%, до $108,79 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 1,36%, до $99,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на 0,73%, до $97,82 за баррель.

Накануне цены на нефть снизились в среднем на 0,7% благодаря надеждам на возобновление дипломатических усилий в урегулировании конфликта США и Ирана после появления информации о встрече президента Ирана Масуда Пезешкиана с главнокомандующим армией Пакистана Асимом Муниром. "Мы были и остаемся готовыми к диалогу", - заявил Пезешкиан, слова которого приводит Press TV. Он отметил, однако, что США должны отменить свои угрозы и санкции, прежде чем начнутся какие-либо переговоры.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Ормузский пролив будет оставаться закрытым до тех пор, пока Вашингтон не примет условия Тегерана. "Американская сторона должна принять наши условия, чтобы пролив был открыт для судов", - сказал Аракчи в интервью иракскому телеканалу Al-Iraqiya News. Он отметил, что до достижения соглашения между Ираном и США "пролив, естественно, будет оставаться закрытым".

По словам главы МИД Ирана, США должны выполнить все обязательства по ранее подписанному Исламабадскому меморандуму о взаимопонимании, прежде чем могут начаться переговоры по другим вопросам. Любой вопрос, поднятый любой из сторон, может быть обсужден на заключительном этапе переговоров, добавил он. Аракчи также отверг экономические санкции и военные угрозы США. "Иран никоим образом не поддастся ни экономическим санкциям, ни военным угрозам. Единственное подходящее решение - это дипломатия и переговоры", - заключил он.

Россия посмотрит, что предложат США, но не станет делать им политических уступок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с выпускниками вузов, принятыми на дипслужбу. "Всегда говорим, что готовы восстанавливать отношения с теми, кто готов это делать по-честному. Президент России Владимир Владимирович Путин вскоре после начала специальной военной операции, выступая, по-моему, на Питерском форуме, давал большой анализ международной повестки", - сказал Лавров.

"Посмотрим, что предложат. Если предложат то, что нам выгодно экономически и финансово, то почему нет? Но делать это надо без каких-либо политических уступок с нашей стороны и не ожидая политического расположения, которое нас "вывезет" во всех мировых делах. Надо полагаться только на себя", - указал Лавров, отвечая на вопрос о перспективах потенциала "обозначившегося разлада между США, Великобританией и континентальной Европой".

Спецпосланник США Стив Уиткофф планирует в ходе визита в Россию предложить прямые переговоры между президентами РФ, США и Украины, сообщило во вторник Politico. По данным издания, такая информация появилась по итогам встречи Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским и с европейскими переговорщиками в Норвегии. "Спецпосланник США Стив Уиткофф предложит президенту Путину прямые переговоры с президентом Трампом и с президентом Украины Зеленским, чтобы попытаться согласовать прекращение огня", - говорится в статье.

Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента США Стив Уиткофф, прибыл утром в среду в Санкт-Петербург. Как следует из данных сервиса Flightradar24, самолет Bombardier после вылета из Осло взял курс на восток и приземлился в аэропорту "Пулково-3". На борту самолета, предположительно, может находиться спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Ранее Уиткофф посетил Осло, где провел переговоры с украинской стороной и рядом европейских политиков.