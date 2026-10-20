Четыре человека пострадали в результате удара по пассажирскому автобусу в ЛНР

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали пассажирский автобус "Ростов-на-Дону - Стаханов" на автодороге в Луганской Народной Республике, в результате атаки пострадали четыре человека, сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем канале в Max.

По его словам, автобус был атакован вечером во вторник на участке дороги Луганск - Перевальск в районе поселка Михайловка.

Пасечник уточнил, что по предварительным данным, в момента удара в автобусе находились 10 пассажиров и водитель.

"В результате циничной атаки пострадали четыре человека. Их оперативно доставили в лечебные учреждения", - сообщил глава ЛНР.