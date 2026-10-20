Два человека пострадали при атаках дронов в Белгородской области

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Сотрудник скорой помощи и женщина пострадали при атаках украинских дронов в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона во вторник.

"В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа в результате атаки дрона на автомобиль "скорой" пострадал сотрудник скорой помощи. С предварительным диагнозом "акубаротравма" он доставлен в Шебекинскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

На месте атаки повреждены три легковых автомобиля и автомобиль скорой помощи.

Также в селе Казинка Валуйского округа в результате атаки FPV-дрона пострадала женщина. С осколочными ранениями головы, грудной клетки и голени она доставлена в больницу. После оказания медицинской помощи пострадавшая продолжит лечение амбулаторно.

Кроме того, по данным оперштаба, в селе Гора-Подол Грайворонского округа FPV-дрон ударил по социальному объекту, в результате повреждена кровля.